Oppositieleider Zuid-Korea veroordeeld voor overtreden kieswet

SEOUL (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De belangrijkste oppositieleider van Zuid-Korea is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar voor het overtreden van de kieswet. Lee Jae-myung is schuldig bevonden aan het afleggen van valse verklaringen als kandidaat van de presidentsverkiezingen in 2022, die hij in een nek-aan-nekrace verloor.

Aanklagers zeiden dat Lee in december 2021 onterecht beweerde dat hij een stadsambtenaar in Seongnam niet kende. Die ambtenaar leidde een controversieel ontwikkelingsproject in de voorstad van Seoul. Lee wordt verdacht van corruptie bij het project in zijn voormalige rol als burgemeester van Seongnam. Hij ontkent alle beschuldigingen en noemt de rechtszaken tegen hem politiek gemotiveerd.

De leider van de Democratische Partij gaat in beroep tegen het vonnis. Als Lee definitief wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf of een boete van minstens 1 miljoen won (ongeveer 680 euro), verliest hij zijn zetel in het parlement en mag hij de eerstvolgende vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen. De politicus kan dan niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in 2027.

Lee zou bij de volgende presidentsverkiezingen kans maken op het hoogste ambt in Zuid-Korea. Zijn Democratische Partij wist bij de parlementsverkiezingen in april een ruime meerderheid te behalen, een pijnlijke nederlaag voor president Yoon Suk-yeol. Voor Yoon is het daardoor moeilijker geworden om gedurende zijn resterende ambtstermijn zijn plannen uit te voeren.