Vijf jaar cel voor Amerikaanse hacker die 120.000 bitcoins stal

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De bedenker van een van de grootste bitcoinroven ooit is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Ilya Lichtenstein wist in 2016 bijna 120.000 bitcoins te stelen. De opbrengsten daarvan probeerden zijn vrouw en hij vervolgens te verbergen. Dat gebeurde onder meer door witwassen en het openen van bankrekeningen onder valse identiteiten.

Lichtenstein zou verschillende hacktechnieken hebben gebruikt om toegang te krijgen tot handelsplatform Bitfinex. Bij de hack werden 119.754 bitcoins buitgemaakt, die werden overgemaakt naar zijn eigen cryptoportemonnee. De cryptomunten hadden destijds een waarde van ongeveer 71 miljoen dollar, omgerekend zo'n 67 miljoen euro. Met de huidige bitcoinkoers, die sinds vorige week een opmars heeft doorgemaakt, zou de waarde in de vele miljarden dollars lopen.