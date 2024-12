Oppositieverbond kijkt naar financieringsvoorstel coalitie

DEN HAAG (ANP) - De oppositiepartijen die onderhandelen over de onderwijsbegroting, buigen zich over een voorstel van de coalitie om de teruggedraaide onderwijsbezuinigingen te betalen. De onderhandelende oppositiepartijen zijn het grotendeels eens met de regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB over welke bezuinigingen (deels) worden teruggedraaid. Maar waar dat geld dan vandaan moet komen, wordt vrijdag besproken.

Daartoe heeft de coalitie dus een voorstel gedaan. Zowel gezamenlijk als apart gaan oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 kijken naar het bod van de coalitie. Het is de bedoeling dat ze later op vrijdag weer overleggen, maar CDA-leider Henri Bontenbal zegt zijn tijd te willen nemen. "Het moet een gedegen verhaal zijn en niet een beetje husselen met bedragen."

Omdat het financieringsvraagstuk ook andere begrotingen raakt, wil hij verschillende Kamerleden betrekken die het woord voeren over deze dossiers. Ook moet er naar het hele financiële plaatje gekeken worden.