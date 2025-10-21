Oproep aan nieuw kabinet: maak topprioriteit van schoon water

DEN HAAG (ANP) - Strengere regelgeving voor chemische middelen, een verbod op PFAS en veel meer maatregelen om watervervuiling bij de bron aan te pakken. De Unie van Waterschappen vindt dat het volgende kabinet hiervoor moet zorgen om de Europese doelen voor schoon en gezond water te halen. "De kraan van de vervuiling moet dicht", zegt vicevoorzitter Sander Mager.

Eind 2027 moeten de EU-landen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), die in 2000 is opgesteld. Voor Nederland zijn dat ongeveer 100.000 doelen in honderden 'waterlichamen', zoals rivieren, beken en grondwatergebieden. Het is al duidelijk dat Nederland dit niet gaat halen. "Maar dat is beslist geen reden om achterover te leunen, eerder een aansporing om een tandje bij te zetten", aldus Mager. Europa kan anders boetes opleggen en ook dreigen rechtszaken. "Net als nu met stikstof. Je staat sterker als je in ieder geval laat zien dat je het maximale hebt gedaan om de doelen te halen."

De politieke partijen denken in hun verkiezingsprogramma's verschillend over de aanpak. Voor D66 is 2027 "een harde norm". De VVD wil alleen "de noodzakelijke maatregelen" uitvoeren, het CDA pleit voor een "gebiedsgerichte en uitvoerbare" invulling. De PVV en SGP willen af van het 'one out, all out'-principe, wat betekent dat een waterlichaam al niet voldoet als slechts één doel niet wordt gehaald.

'Topprioriteit'

"We zijn best goed op weg", zegt Arne Weverling, de gedeputeerde die in Zuid-Holland over water gaat. "Op veel vlakken scoren we een 8, maar we moeten een 10 halen. Daarvoor hebben we van het Rijk geld en duidelijk beleid nodig." Volgens Weverling moet vooral het ministerie van Landbouw en Natuur (nu in handen van de BBB) "een been bijtrekken". Hij wijst op het uitblijven van een gecoördineerde aanpak van landbouwemissies die 'KRW-proof' is en een effectieve bestrijding van de rivierkreeft.

De waterschappen pleiten voor strengere eisen voor gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen om te voorkomen dat te veel meststoffen uit de landbouw en chemische stoffen uit de industrie in het water komen. "Neem maatregelen aan de bron", aldus Mager. Hij vindt dat een nieuw kabinet van schoon water "topprioriteit" moet maken. "Het gaat om de gezondheid van mensen, om de basis van ons drinkwater. De landbouw en industrie hebben water nodig voor hun productie. Ook natuurherstel vraagt goede waterkwaliteit. Welke coalitie er ook komt: ik neem aan dat alle partijen doordrongen zijn van het feit dat er stappen gezet moeten worden."