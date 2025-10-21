Kremlin: nog geen datum voor ontmoeting Poetin en Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Het is nog onduidelijk wanneer de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump elkaar opnieuw ontmoeten voor een gesprek over de oorlog in Oekraïne. Niemand heeft een datum genoemd, aldus het Kremlin.

Trump en Poetin belden elkaar vorige week en kondigden daarna een nieuwe ontmoeting aan. Trump zei dat hij de Russische leider binnen ongeveer twee weken zou spreken in Hongarije. Ze zagen elkaar afgelopen augustus in de Amerikaanse staat Alaska voor het eerst sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Ook toen hadden ze het voornamelijk over de oorlog in Oekraïne.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio spraken elkaar maandag telefonisch in voorbereiding op de top. De ministers zullen naar verwachting in persoon met elkaar afspreken om de laatste details af te handelen. Volgens een Russische topfunctionaris is het "te vroeg om over de planning te praten" van deze voorbereidende bijeenkomst.