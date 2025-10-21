Amerikaanse vicepresident JD Vance aangekomen in Israël

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is aangekomen in Israël. Hij komt daar om verder te praten over het wankele staakt-het-vuren in de Gazastrook en de onderhandelingen over de tweede fase van het bestand, dat tot stand kwam via een Amerikaans twintigpuntenplan.

Israël beschuldigde Hamas dit weekend van een schending van het staakt-het-vuren. Hamas ontkende, maar Israël voerde desondanks nieuwe aanvallen uit op Gaza. Na een dag werd het bestand hersteld.

Israël stelde ook al eerder dat Hamas zich niet aan de afspraken houdt over het teruggeven van de lichamen van overleden gijzelaars. Hamas zegt tijd nodig te hebben om alle lichamen te vinden, omdat sommige onder het puin zijn beland na Israëlische bombardementen.

Vance praat in Israël met onder anderen premier Benjamin Netanyahu. Dat gesprek staat woensdag gepland.