Oproep binnen te blijven in Overasselt en Nederasselt ingetrokken

OVERASSELT (ANP) - De oproep aan de inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven is ingetrokken, meldt de politie. De politie heeft dinsdagavond nog onderzoek uitgevoerd na de massale schietpartij. Daaruit is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich nog verdachten in de omgeving van de Gelderse dorpen bevinden.

Dat betekent niet dat het politieonderzoek is afgerond. "Morgen, bij daglicht, vindt in de omgeving aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident", aldus de politie. "Vannacht is er verscherpt toezicht en extra surveillance in het gebied."

Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Lokale media melden dat de woning al vaker doelwit was van geweld en dat de man ingehuurd was om de woning te bewaken. Bij de schietpartij raakten ook twee agenten zwaargewond.

Politiechef Rob de Bree van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies zei dinsdagavond in het programma Pauw en De Wit dat het risico dat er nog betrokkenen rondlopen in de omgeving "absoluut niet meer aanwezig" is. Volgens hem worden de laatste plekken nog uitgekamd zodat er nergens meer vuurwapens liggen.

Volgens de politiechef zijn tijdens het onderzoek "veel vuurwapens" aangetroffen. Hij is trots dat de politie in totaal 34 verdachten heeft aangehouden. Dat zijn er "ontzettend veel", zei hij bij Pauw en De Wit. De mensen zijn op verschillende plekken aangehouden, waaronder acht in een maisveld, maar ook op snelwegen en bij het station van Nijmegen.

Veel media verbinden de geweldsuitbarsting in het dorp aan georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit. Daarbij wordt de voortvluchtige drugscrimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers genoemd. De politie wil hier desgevraagd niets over zeggen.