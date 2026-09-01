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Poetin: schade aan 10 procent olieraffinaderijen door Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 1:18
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MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10 procent van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïense droneaanvallen. Hij erkende ook dat de Oekraïners "serieuze schade" hebben toegebracht aan Russische schepen.
Poetin sprak na een top in Kirgizië over het verloop van de oorlog en verklaarde dat zijn land het op dit moment vooral lastig had met de drones uit Oekraïne. Kyiv heeft het aantal droneaanvallen de afgelopen weken opgevoerd, terwijl Rusland zelf ook steeds meer luchtaanvallen uitvoert. Maar de Oekraïners hebben de afgelopen veertig dagen bijvoorbeeld honderd Russische schepen geraakt, vertelde Poetin.
Wel stelde hij dat er successen worden geboekt op het slagveld. Het Russische leger heeft volgens Poetin in de maand augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk. In de periode daarvoor boekten de Russen nauwelijks terreinwinst.
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