Oproep om bloeddonaties voor gewonde agent Krakau

KRAKAU (ANP/AFP) - De Poolse autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren voor een agent die gewond raakte bij de dodelijke schietpartij in Krakau. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat die politieman ondanks zijn eigen verwondingen de aanvaller confronteert.

De gewonde agent zou Jakub Kulik heten en wordt als held geprezen. Hij was een van de agenten die zou hebben geschoten op de twintiger die het vuur had geopend op een plein. Het ministerie van Binnenlandse Zaken omschreef de toestand van de agent volgens Poolse media als ernstig, maar stabiel. De schutter raakte zelf ook gewond en is opgepakt.

Op het plein is de normaliter erg drukke plek van de aanval zondagochtend nog afgezet. Mensen nemen kaarsen mee om de slachtoffers te herdenken. Ook zijn in de stad zwarte vlaggen te zien en Poolse vlaggen met zwarte lintjes. De autoriteiten hebben landelijk ook twee dagen van nationale rouw afgekondigd.