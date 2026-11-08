Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oproep om bloeddonaties voor gewonde agent Krakau

Samenleving
door anp
anp081126052 1
Volg ons op Google Nieuws
KRAKAU (ANP/AFP) - De Poolse autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren voor een agent die gewond raakte bij de dodelijke schietpartij in Krakau. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat die politieman ondanks zijn eigen verwondingen de aanvaller confronteert.
De gewonde agent zou Jakub Kulik heten en wordt als held geprezen. Hij was een van de agenten die zou hebben geschoten op de twintiger die het vuur had geopend op een plein. Het ministerie van Binnenlandse Zaken omschreef de toestand van de agent volgens Poolse media als ernstig, maar stabiel. De schutter raakte zelf ook gewond en is opgepakt.
Op het plein is de normaliter erg drukke plek van de aanval zondagochtend nog afgezet. Mensen nemen kaarsen mee om de slachtoffers te herdenken. Ook zijn in de stad zwarte vlaggen te zien en Poolse vlaggen met zwarte lintjes. De autoriteiten hebben landelijk ook twee dagen van nationale rouw afgekondigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

Een zonnige baai aan de kust van Almería met blauwe lucht en droge heuvels op de achtergrond.

Waar in Europa schijnt de zon in de winter het meest?

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

shutterstock_2743494969

Met deze studie verdien je na anderhalf jaar al gemiddeld 6.450 euro bruto per maand

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Krijg je in 2027 tot 25 procent meer pensioen? Geef het niet meteen allemaal uit, want daarna kan je uitkering jaren achterblijven

salariskoopkracht_header_v2_ai

Waar je salaris het meest waard is: Koeweit wint, Nederland twaalfde

Loading