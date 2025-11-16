ECONOMIE
Opvang geregeld tot en met maandag voor evacués Tilburg

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 10:48
anp161125046 1
TILBURG (ANP) - Voor de mensen die na de brand in het woonzorgcomplex in Tilburg zaterdag niet in hun eigen woning kunnen verblijven, is in ieder geval tot en met maandag onderdak geregeld. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg zondagochtend.
De brand brak zaterdag uit in het woonzorgcentrum Leyhoeve. Vermoedelijk ontstond de brand in een meterkast. Ruim tweehonderd mensen werden geëvacueerd. De bewoners werden opgevangen in het naastgelegen hotel van Van der Valk. Twee mensen liepen zware verwondingen op, twee anderen lichte. Toen het vuur uit was, bleek dat een deel van de geëvacueerden terug kon naar hun woning, maar een deel niet.
Hoeveel mensen de nacht elders hebben moeten doorbrengen, weet de woordvoerder niet. Wel zegt zij dat een deel bij familie of vrienden kon blijven of door de gemeente is ondergebracht in een hotel. Mensen die zorg nodig hebben, zijn door Leyhoeve binnen de eigen organisatie of een collega-organisatie opgevangen. "In ieder geval tot en met maandag kunnen zij daar blijven."
Later zondagochtend nemen experts de schade voor het getroffen deel van de Leyhoeve verder op. "Sommige mensen met een eigen appartement moeten dit zelf regelen", aldus de woordvoerder. Verder adviseert de gemeente mensen die over de brand willen praten, contact op te nemen met de eigen huisarts. Bewoners met vragen kunnen zich melden bij de receptie van het woonzorgcentrum. Ook krijgen mensen die niet terug kunnen het advies contact op te nemen met de inboedelverzekering.
