Enkele opklaringen vergroten kans om meteoren te spotten

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 11:24
anp161125050 1
HOUTEN (ANP) - Enkele opklaringen zorgen ervoor dat het zondag- en maandagavond, ondanks de bewolking, toch mogelijk is om meteoren te spotten. Dat meldt Weeronline. Volgens het weerbureau hebben mensen in het zuiden, midden en oosten van het land maandagavond de meeste kans op een heldere hemel en daarmee het zien van vallende sterren.
De meteorenzwerm Leoniden bereikt maandag om 15.00 uur een hoogtepunt. De Leoniden, een van de bekendste meteorenzwermen, zorgen in Nederland voor zo'n vier tot negen vallende sterren per uur. Omdat er ook meteoren van andere zwermen te zien zijn, kan het aantal oplopen tot 28 per uur.
