Oranjefans in mars naar Olympiapark in München

MÜNCHEN (ANP) - Supporters van het Nederlands elftal zijn in München begonnen aan hun fanmars. Om 12.00 uur zette de oranje menigte zich in gang bij het Olympia-Eissportzentrum. De optocht duurt een uur en eindigt bij de fanzone bij het Olympiapark.

Normaal gesproken lopen fans van het Nederlands elftal dit EK vanuit het centrum van de speelstad naar het stadion. Dat gebeurde in Hamburg, Leipzig en Berlijn. In München was dat door de grote afstand niet mogelijk. Voetbalbond KNVB regelde daarom een alternatieve optocht.

Naar schatting zijn dinsdag tussen de 10.000 en 15.000 Nederlandse voetbalfans in München aanwezig. Minimaal 7000 van hen hebben een kaartje voor de achtste finale tussen het Nederlands elftal en Roemenië in de Allianz Arena. Het duel begint om 18.00 uur.