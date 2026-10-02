Oranjes verdienden 576 miljoen euro aan koloniale geschiedenis

Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, een kleine 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië, blijkt uit de studie naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden die vrijdag is gepresenteerd.

De overige verdiensten kwamen uit het voormalige octrooigebied van de West-Indische Compagnie, namelijk West-Afrika en de Amerika's. Volgens het onderzoek werd er vrijwel niets verdiend aan de trans-Atlantische slavenhandel en Caribische slavernij.

Het kolonialisme leverde de Oranjes naast inkomen ook prestige op, zegt hoofdonderzoeker Gert Oostindie. "De stadhouders bouwden dankzij de compagnieën exotische collecties op en verfraaiden hun huizen en tuinen met koloniale elementen." Dit veranderde volgens hem onder koningin Juliana langzaam in ongemak over het kolonialisme.