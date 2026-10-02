ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gegevens boerenbedrijven mogen ondanks protest openbaar worden

Samenleving
door anp
anp021026113 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - Het ministerie van Landbouw mag de gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een door onder meer brancheverenigingen LTO en POV aangespannen procedure. De rechter vindt dat de openbaarheid van de gegevens zwaarder weegt dan onder meer de privacy van boeren.
Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer de aantallen dieren, stalgegevens en de geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. Eerst wilde het ministerie die niet delen, maar toenmalig minister Femke Wiersma stemde in februari alsnog in. Daarop stapten de agrarische organisaties naar de rechter.
"De rechtbank oordeelt dat de belangenorganisaties onvoldoende hebben onderbouwd dat de agrariërs ernstig worden benadeeld als de gegevens openbaar worden gemaakt", schrijft de rechtbank.
Het oordeel van de rechter is daarmee in lijn met wat de Raad van State in een andere procedure vorig jaar ook al stelde.
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

IMG_4916

Die bruingrijze bol hoog in je boom? Het kan een hoornaarsnest zijn, en de gemeente haalt hem vaak niet meer weg

header-alleenstaandeouderenkorting

Alleenstaandeouderenkorting: geen € 540 extra op je rekening, wel minder belasting

147359090_m

Sneller lopen, sterkere spieren, slankere taille: dit supplement lijkt oudere mensen te verjongen

127431375_m

Bizar: meer dan de helft van de Nederlandse jongeren rijdt zonder rijbewijs

download

Huis goedkoper aan uw kind verkopen? Tot de WOZ-waarde mag het, maar pas op voor de notaris

Loading