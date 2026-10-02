Gegevens boerenbedrijven mogen ondanks protest openbaar worden

UTRECHT (ANP) - Het ministerie van Landbouw mag de gegevens van boerenbedrijven openbaar maken. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een door onder meer brancheverenigingen LTO en POV aangespannen procedure. De rechter vindt dat de openbaarheid van de gegevens zwaarder weegt dan onder meer de privacy van boeren.

Milieuorganisatie MOB had de minister in 2023 om onder meer de aantallen dieren, stalgegevens en de geteelde gewassen van alle boeren gevraagd. Eerst wilde het ministerie die niet delen, maar toenmalig minister Femke Wiersma stemde in februari alsnog in. Daarop stapten de agrarische organisaties naar de rechter.

"De rechtbank oordeelt dat de belangenorganisaties onvoldoende hebben onderbouwd dat de agrariërs ernstig worden benadeeld als de gegevens openbaar worden gemaakt", schrijft de rechtbank.

Het oordeel van de rechter is daarmee in lijn met wat de Raad van State in een andere procedure vorig jaar ook al stelde.