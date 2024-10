Orbán in Georgië: verkiezingen waren vrij en democratisch

TBILISI (ANP/RTR/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de bekritiseerde verkiezingen in Georgië omschreven als "vrij en democratisch". Hij prees de Georgiërs tijdens een bezoek aan het land omdat ze "voor vrede hebben gestemd" en niet toestaan dat hun land "een tweede Oekraïne" wordt.

Orbán bezoekt hoofdstad Tbilisi in de nasleep van de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend. Die zijn volgens de officiële uitslag gewonnen door Georgische Droom, een partij die toenadering zoekt tot Rusland. De pro-Europese oppositie denkt dat is gesjoemeld en ook westerse landen zijn kritisch.

De Hongaarse premier, die zelf vriendschappelijke banden onderhoudt met Moskou, ziet de uitslag niet als problematisch. Hij zei dat de Europese Unie heel anders had gereageerd als andere partijen de verkiezingen hadden gewonnen.

In de EU klonk eerder al kritiek op het bezoek van Orbán aan Georgië. Ook Nederland benadrukte dat de reis van Orbán niet namens de Europese Unie is, waar zijn land momenteel voorzitter van is.