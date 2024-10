Tennisser Koolhof in slotjaar zeker van deelname aan Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof mag volgende maand in Turijn meedoen aan de ATP Finals. De 35-jarige Nederlander is samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic zeker van een plek na de nederlaag van het duo Nathaniel Lammons en Jackson Withrow in het masterstoernooi van Parijs, afgelopen weekeinde. Dat meldt de ATP.

De koppels Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Kevin Krawietz/Tim Puetz en Harri Heliovaara/Henry Patten hebben zich ook gekwalificeerd voor de seizoensfinale in Italië, die van 10 tot en met 17 november wordt gehouden.

Koolhof en Mektic wonnen vier jaar geleden in Londen de ATP Finals. Dubbelspecialist Koolhof neemt na dit seizoen afscheid als proftennisser.