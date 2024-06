Orbán wakkert geruchten nieuwe uiterst rechtse EP-fractie aan

WENEN (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de geruchten dat hij een nieuwe uiterst rechtse fractie in het Europees Parlement wil beginnen verder aangewakkerd. Hij houdt zondag in Wenen een persconferentie met gelijkgestemde politici uit Oostenrijk en Tsjechië.

"We zullen onze ogen morgen op Parijs en Wenen richten", zegt Orbán in de Hongaarse krant Magyar Nemzet. In Frankrijk worden zondag verkiezingen gehouden waarbij de radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) de grootste partij lijkt te worden. Maar waarom hij ook Wenen in de schijnwerpers zet was aanvankelijk niet duidelijk.

Later werd bekend dat hij daar de pers zal toespreken samen met Herbert Kickl van de Oostenrijkse FPÖ en Andrej Babis van de Tsjechische ANO. Orbáns Fidesz-partij zat eerst bij de christendemocraten, maar stapte daar in 2021 uit na jarenlange conflicten. Daarom zou hij nu een nieuwe fractie kunnen oprichten.

Veel uiterst rechtse partijen groeiden bij de Europese verkiezingen van begin deze maand, maar die partijen zijn verdeeld. Er zijn al twee radicaal-rechtse fracties: de ECR, met onder meer Fratelli d'Italia van de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de SGP, en ID, met onder meer RN en de PVV.

De Poolse PiS-partij zit bij de ECR, maar volgens de Oostenrijkse krant Der Standard wil Orbán die partij in zijn nieuwe fractie trekken. Ook SMER, van de Slowaakse premier Robert Fico, zou deel uit moeten maken van het nieuwe verbond.