Orbán wil dat EU en Rusland rechtstreeks met elkaar praten

De Hongaarse premier Viktor Orbán dringt bij de Europese Unie aan op rechtstreekse gesprekken met Rusland over een staakt-het-vuren in Oekraïne, naar Amerikaans voorbeeld. Dat schreef hij in een brief aan de voorzitter van de Europese Raad António Costa, die is ingezien door het ANP.

In tegenstelling tot andere Europese landen onderhoudt Hongarije nog steeds goede contacten met Rusland. Orbán wees in de brief op de "strategische verschillen in onze benaderingen van Oekraïne die niet overbrugbaar zijn". De Hongaar vindt daarom dat de EU tijdens de spoedtop over defensie op 6 maart niet hoeft te proberen om tot gemeenschappelijke conclusies te komen.

Hongarije ligt ook geregeld dwars bij EU-besprekingen over steun aan Oekraïne en sancties voor Rusland.