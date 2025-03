Schaatser De Boo wint na 500 meter ook 1000 meter in Thialf

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft bij de laatste wereldbeker van het seizoen in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De regerend Nederlands kampioen was met 1.07,45 sneller dan de Amerikaan Cooper McLeod (1.07,87) en Tim Prins (1.07,98).

De Boo had een dag eerder in Heerenveen de 500 meter gewonnen. Dat was de eerste individuele wereldbekerzege voor de 21-jarige Groninger.

Joep Wennemars kwam tot 1.08,36. Hij eindigde daarmee op de zevende plaats.

Stolz

Jordan Stolz meldde zich eerder op de dag af voor de 1000 meter. De Amerikaanse regerend wereldkampioen was recentelijk ziek geweest en zei na zijn races op vrijdag dat hij weliswaar weer fit was, maar de afgelopen week iets te veel had getraind. Hij werd vrijdag verslagen door De Boo op de 500 meter en eindigde op de 1500 meter slechts als vijfde. Stolz won het eindklassement van de wereldbeker een week eerder in Polen al.

Kjeld Nuis ontbrak eveneens in Thialf. De 35-jarige schaatser verwondde zichzelf vrijdagavond nadat hij na een diskwalificatie uit frustratie een stoel had weggeschopt. De wond aan zijn voet moest daarna worden gehecht. Hij richt zich op zijn herstel, richting de WK afstanden die op 13 maart in Hamar beginnen.

Vertrouwen

De Boo vond het jammer dat Stolz en Nuis niet reden. "Dat zijn toch de grote namen hier. Dan moet ik het maar doen. Van nul naar twee zeges in twee dagen, ik hoop dat ik die lijn doorzet morgen", zei hij bij de NOS.

De sprinter had begrip voor de afmelding van Stolz. "Een heel verstandige keuze. Ik had die voor de wereldbeker in Polen al gemaakt, hij maakt die nu halverwege het weekend. Daar kan ik alleen maar achter staan. Maar ik haal wel vertrouwen uit deze overwinning. En dat is nooit verkeerd."