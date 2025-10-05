ECONOMIE
Organisatie: 250.000 mensen bij Rode Lijn-protest in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 14:46
anp051025072 1
AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn zondagmiddag 250.000 mensen aanwezig bij het derde Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet. Dat meldt een woordvoerder van Oxfam Novib, een van de organisatoren. De demonstratie begon om 13.00 uur met een podiumprogramma op het Museumplein. Inmiddels zijn de deelnemers bezig met een mars door Amsterdam. Door de grote drukte vertrekken mensen vanuit verschillende hoeken van het plein en komen ze samen op de Overtoom om vanaf daar in een grote menigte de tocht voort te zetten, ziet een ANP-verslaggever.
