Waarom is alvleesklierkanker zo gevaarlijk en hoe herken je het?

Alvleesklierkanker is een van de gevaarlijkste vormen van kanker. De overlevingskans na vijf jaar is slechts 8%. Dit komt door een aantal factoren:

De tumor groeit vaak snel en is al uitgezaaid op het moment van diagnose. Bij meer dan de helft van de patiënten zijn er op het moment van diagnose al uitzaaiingen naar de lever, longen of andere organen.

De tumor is moeilijk te opereren. De alvleesklier ligt in een diep gelegen gebied in de buik, waardoor het moeilijk is om de tumor volledig te verwijderen.

Er zijn nog geen effectieve behandelingen voor uitgezaaide alvleesklierkanker. De huidige behandelingen kunnen de groei van de tumor vertragen, maar kunnen de tumor niet genezen.

De symptomen van alvleesklierkanker zijn vaak vaag en kunnen door andere aandoeningen worden veroorzaakt. De meest voorkomende symptomen zijn:

Onverklaarbare gewichtsverlies

Pijn in de buik, rug of schouder

Verandering in de ontlasting

Geelzucht

Suikerziekte

Als u één of meer van deze symptomen heeft, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan u onderzoeken en, indien nodig, doorverwijzen naar een specialist.

Er zijn een aantal factoren die het risico op alvleesklierkanker kunnen verhogen. Deze factoren zijn:

Leeftijd. Alvleesklierkanker komt vaker voor bij mensen van middelbare of hogere leeftijd.

Roken. Roken verhoogt het risico op alvleesklierkanker met ongeveer 20%.

Overgewicht. Overgewicht verhoogt het risico op alvleesklierkanker met ongeveer 20%.

Diabetes. Diabetes verhoogt het risico op alvleesklierkanker met ongeveer 50%.

Familiegeschiedenis. Als u familieleden heeft met alvleesklierkanker, heeft u zelf ook een verhoogd risico.

Er zijn geen bewezen manieren om alvleesklierkanker te voorkomen. Het is wel belangrijk om de risicofactoren te vermijden, zoals roken, overgewicht en diabetes.