Organisatie Bevrijdingsfestival Wageningen: protest 'ongepast'

WAGENINGEN (ANP) - De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Wageningen, dat maandag verschillende keren werd verstoord, vindt het protest "heel ongepast". De toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans werd kort verstoord door een protest, later werd bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur ook een rookbom gegooid.

De burgemeester van de stad, Floor Vermeulen, was eerder op de dag al kritisch op de verstoringen. "Demonstreren mag, ook op 5 mei, maar dit was geen demonstreren maar verstoren", zei hij. Ook de organisatie van het Bevrijdingsfestival stelt dat demonstreren "een belangrijk grondrecht is", ook op 4 en 5 mei. Maar, zo schrijft het in een persbericht: "Deze vorm van protest past echter niet binnen de waardigheid van de herdenking en het programma van deze dag".

Er waren zo'n 100.000 bezoekers naar Wageningen gekomen voor Bevrijdingsdag. De vrijheid werd "ondanks verstoringen breed gekoesterd", aldus de organisatie.