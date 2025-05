Hegseth schrapt twintig procent banen hoge legerofficieren

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft maandag opdracht gegeven tot een vermindering van twintig procent van het aantal hoge generaals in het leger, zogenoemde viersterrenofficieren, aldus een memo van de minister. Deze maatregel is de laatste in een grote reorganisatie en aanhoudende bezuinigingen binnen het Pentagon onder leiding van president Donald Trump.

Ook beveelt Hegseth een minimale vermindering van twintig procent van het aantal generaals in de Nationale Garde en een vermindering van tien procent onder generaals en officieren binnen het leger.

De bezuinigingen zijn gericht op het verwijderen van "overbodige troepenstructuren om het leiderschap te optimaliseren en te stroomlijnen door overtollige generaals- en vlagofficiersfuncties te verminderen", aldus Hegseth in de memo. "Door deze maatregelen zullen we onze positie als de dodelijkste strijdmacht ter wereld handhaven", voegde hij eraan toe.