Organisatie: Pride was aaneenschakeling van hoogtepunten

AMSTERDAM (ANP) - De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar, die zondagavond eindigt met een drukbezocht slotfeest op de Dam. "Het was een aaneenschakeling van hoogtepunten", zegt een woordvoerder van de organisatie.

"De driehonderd kleine en grote activiteiten de afgelopen negen dagen zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen", aldus de zegsman. "Of het nu om de drukbezochte Canal Parade ging of om een van de vele kleine activiteiten. Het was overal gezellig druk en het maakte indruk op de bezoekers en deelnemers."

Tevredenheid was er ook bij de organisatie over de kracht van de boodschappen van de deelnemers aan de Canal Parade. "De strijd voor zichtbaarheid van de lhbti-gemeenschap en voor gelijke rechten was duidelijk te merken."

Amsterdam organiseert in 2026 de WorldPride. "Deze editie was een goede generale voor volgend jaar, die met vijfhonderd evenementen in vijftien dagen beduidend langer duurt en groter is dan de reguliere", aldus de woordvoerder.