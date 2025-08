Motorcrosser Herlings achtste bij rentree in België

LOMMEL (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij zijn rentree na een sleutelbeenbreuk als achtste geëindigd in de Grote Prijs van België. De vijfvoudig wereldkampioen in de MXGP werd zowel in de eerste als tweede manche achtste. Lucas Coenen won de grand prix in Lommel voor eigen publiek door de tweede manche te winnen, na zijn tweede plaats in de eerste race.

De Fransman Romain Febvre moest genoegen nemen met de tweede plaats, na de eerste manche nog te hebben gewonnen. De Nederlander Calvin Vlaanderen werd derde.

Herlings moest door zijn sleutelbeenbreuk een maand toekijken. De fysieke tegenslag kwam op een slecht moment, want Herlings was juist in vorm aan het komen met zeges in de grands prix van Duitsland en Letland. In de WK-stand, die wordt aangevoerd door Febvre, staat hij achtste.