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Organisatie: zeker 200.000 mensen bij Rode Lijn-protest Amsterdam

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Aan de vierde Rode Lijn-demonstratie, opnieuw in Amsterdam, doen volgens een voorlopige schatting van de organisatie zeker 200.000 deelnemers mee. Dat meldt mede-initiatiefnemer Amnesty International. Het aantal is gebaseerd op onder andere crowdcontrolprogramma's en camerabeelden van bovenaf, legt een woordvoerder uit.
Aan de vorige Rode Lijn-demonstratie in oktober 2025, ook in Amsterdam, deden zo'n 250.000 mensen mee. Dat was toen het grootste protest in Nederland in twintig jaar. Aan de eerste twee edities van het protest deden respectievelijk 100.000 mensen en 150.000 mensen mee, beide keren in Den Haag.
Het Museumplein, van waaruit de demonstranten een ronde om het Vondelpark lopen, was aan het begin van de middag al volgestroomd met in het rood geklede mensen. Zij betuigen hun steun aan de Palestijnen en eisen van de regering maatregelen tegen Israël en de oorlog in Gaza.
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