Oud-militair doodt drie mensen en zichzelf in Midden-Frankrijk

ESPINASSE-VOZELLE (ANP/AFP) - Een voormalige Franse militaire sluipschutter heeft zaterdagavond drie mensen doodgeschoten die een verjaardagsfeestje vierden in een nabijgelegen huis. Daarna schoot hij zichzelf dood. Dat meldt het Openbaar Ministerie van Cusset. De schietpartij gebeurde in de plaats Espinasse-Vozelle, ten westen van Vichy, in Midden-Frankrijk.

Zaterdag rond 21.30 uur verscheen een buurman onuitgenodigd op een familiefeest ter ere van de twintigste verjaardag van een man. De buurman begon te schieten en doodde de jarige, evenals zijn vader en peetvader. Volgens de prefectuur raakten ook vier mensen gewond. Hun toestand is nog niet duidelijk.

De politie onderzoekt nog wat de dader bewoog. Volgens burgemeester Michel Marien was de schutter een voormalig soldaat die als sluipschutter heeft deelgenomen aan "zware conflicten, zoals Afghanistan", zei hij tegen de plaatselijke krant La Montagne. Hij vertelde ook dat er "duidelijk een overvloed aan wapens in zijn huis" werd aangetroffen.

De schutter was onbekend bij politie en justitie, aldus de officier van justitie, volgens wie de slachtoffers niet terugschoten.