Oud-premier Israël noemt Gaza-plan van Trump 'fantasie'

TEL AVIV (ANP/DPA) - De voormalige Israëlische premier Ehud Barak heeft het Gaza-voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump afgedaan als "een fantasie". "Dit lijkt niet op een plan dat iemand serieus heeft overwogen", zei Barak op de radio. "Het ziet er meer uit als een proefballonnetje, of misschien een poging om steun voor Israël te laten zien."

De voormalige premier suggereerde dat Trump de Arabische leiders in de regio misschien onder druk probeert te zetten. "Dit is wat je te wachten staat als je niet wakker wordt, een praktische oplossing voor Gaza voorstelt en helpt om Hamas uit de macht te verwijderen", schetste Barak, die voorheen ook stafchef van het Israëlische leger is geweest. Hij noemde het denkbaar dat landen uit de regio nu een beter plan zullen voorstellen dan Trump.

De Amerikaanse president heeft voorgesteld dat de VS de controle over de Gazastrook overnemen. De Palestijnse inwoners moeten in het buitenland worden ondergebracht. Het voorstel van Trump leidde internationaal tot geschokte reacties. Binnen de Israëlische regering is wel positief gereageerd.