Opbrengst 3FM Serious Request komt uit op ruim 12,5 miljoen euro

HILVERSUM (ANP) - De actieweek van 3FM Serious Request voor de kerst heeft uiteindelijk ruim 12,5 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim een miljoen euro meer dan de eindstand die op kerstavond werd bekendgemaakt door radiozender 3FM. Het geld gaat naar Metakids, een stichting die zich inzet voor kinderen met een metabole ziekte.

Dj's Wijnand Speelman, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema zaten voor Serious Request samen in het Glazen Huis op het Rodetorenplein in Zwolle.

De opbrengst van afgelopen jaar is de op een na hoogste tot nu toe. In Enschede leverde de actie in 2012 uiteindelijk ruim 13,8 miljoen euro op.