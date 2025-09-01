ECONOMIE
Oud-premier Tsjechië aangevallen tijdens verkiezingsbijeenkomst

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 22:39
PRAAG (ANP/DPA) - De Tsjechische oud-premier Andrej Babis is aangevallen tijdens een verkiezingsbijeenkomst in het oosten van het land. De politie meldt dat een oude man met zijn wandelstok op Babis' hoofd sloeg en dat Babis daarna naar het ziekenhuis is gebracht.
Tsjechische media melden dat de 70-jarige Babis het ziekenhuis inmiddels heeft verlaten. Het is niet duidelijk waarom de rechtspopulistische politicus is aangevallen. De vermeende dader is opgepakt en wordt aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde, aldus de politie. Er zijn geen details vrijgegeven.
Babis was tussen 2017 en 2021 premier van Tsjechië en doet volgende maand met zijn rechtspopulistische partij ANO mee aan de parlementsverkiezingen. Zijn partij loopt momenteel voorop in de peilingen.
Premier Petr Fiala heeft de aanval veroordeeld. De liberaal-conservatieve politicus zei dat hij het beleid van Babis gevaarlijk vindt, maar ook dat voor geweld geen plaats is in de samenleving.
