Tennisster Osaka verslaat Gauff en staat in kwartfinale US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Naomi Osaka is door naar de kwartfinale van de US Open. Osaka versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in de achtste finales. Het werd 6-3 6-2.

Osaka keerde vorig jaar terug na een zwangerschap en is weer op zoek naar haar topvorm. De voormalig nummer 1 van de wereld won begin 2021 op de Australian Open haar vooralsnog laatste titel.

In New York bereikte Osaka haar eerste grandslam-kwartfinale in meer dan 4,5 jaar tijd. "Ik was helemaal gefocust", zei ze in het flash-interview na de wedstrijd. "Ik had het gevoel dat iedereen een geweldige wedstrijd wilde zien en ik hoop dat dat ook gelukt is."

Plezier

"Ik ben een beetje geëmotioneerd, maar ik wil niet huilen. Ik heb zoveel plezier gehad", zei Osaka. "Ik wilde echt de kans krijgen om hier te komen spelen. Dit is mijn favoriete baan. Het betekent zoveel voor me om terug te zijn. Ik wil mijn team enorm bedanken. We hebben veel meegemaakt. Het was niet altijd makkelijk, maar ze hebben aan mijn zijde gestaan."

Osaka was in 2018 en 2020 de beste bij de US Open. Gauff schreef in 2023 de US Open op haar naam.