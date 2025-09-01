Nestlé ontslaat topman na relatie met ondergeschikte

VEVEY (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé heeft topman Laurent Freixe ontslagen vanwege een niet-openbaar gemaakte romantische relatie met een directe ondergeschikte. Dat maakte het bedrijf bekend na een intern onderzoek. Philipp Navratil is benoemd tot zijn opvolger.

Het onderzoek werd geleid door onder meer voorzitter Paul Bulcke, met steun van onafhankelijke externe adviseurs. "Dit was een noodzakelijke beslissing", aldus Bulcke in een verklaring. "De waarden en governance van Nestlé vormen de sterke fundamenten van ons bedrijf. Ik dank Laurent voor zijn jarenlange inzet."

De nieuwe bestuursvoorzitter Navratil leidde eerder de koffietak van Nestlé en was verantwoordelijk voor de wereldwijde strategie van Nescafé en Starbucks. Nestlé, bekend van merken als Nespresso, Maggi, Perrier en KitKat, is 's werelds grootste voedingsmiddelenbedrijf.