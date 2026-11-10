Oud-president Biden belaagd en bekogeld in Ierland om Israël

DUBLIN (ANP) - De Amerikaanse oud-president Joe Biden is aangevallen en bekogeld tijdens een verrassingsbezoek aan Dublin in Ierland. Volgens Ierse en Britse media zijn twee personen gearresteerd.

Biden, die ernstig ziek is en behandelingen voor prostaatkanker ondergaat, reisde met zijn vrouw voor hun zoon Hunter Biden naar de Ierse hoofdstad. Het Trinity College eerde Hunter Biden met een gouden medaille voor "een uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat".

Na afloop van het eerbetoon werd het gezin Biden buiten belaagd door demonstranten. Er werden voorwerpen naar de oud-president gegooid. Agenten moesten pepperspray gebruiken. Volgens The Irish Times protesteerden studenten tegen Bidens steun aan Israël tijdens zijn presidentschap.

Zijn zoon kapittelde juist in zijn dankwoord het optreden van Israël in Gaza. Hij noemde dat "massamoord". "Wat er nu in Gaza gebeurt, is compleet fout en er is geen excuus voor." Hij nam het ook op voor zijn vader, die "de beste beslissingen nam met de kennis die hij had".