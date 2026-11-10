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VVD duidelijk: geen steun voor PRO-plan hogere vermogensbelasting

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De VVD steunt het plan van PRO en Volt om meer belasting op te halen bij vermogenden niet. Die duidelijkheid geeft Kamerlid Wendy van Eijk tijdens het debat over het belastingplan.
Ook voorziet ze geen steun vanuit de andere coalitiepartijen "in de huidige vorm" van dit amendement, zegt ze desgevraagd. Vorige week zei Van Eijk al dat wat haar betreft het voorstel van de linkse oppositiepartijen in strijd is met het coalitieakkoord.
PRO en Volt willen 1,5 miljard euro extra ophalen bij vermogenden en ondernemers, ten gunste van werkenden. PRO-leider Jesse Klaver sloot eerder dinsdag niet uit het voorstel na het debat nog aan te passen als er onvoldoende steun is.
'Te ver'
D66'er Henk-Jan Oosterhuis herhaalde dat er "wat ruige amendementen" zijn ingediend in het debat over de belastingen voor volgend jaar, maar dat hij de inzet van oppositiepartijen die mee willen denken, waardeert.
CDA'er Inge van Dijk herhaalt dat ze het amendement "zoals het er nu voor ligt" niet kan steunen. Ze vindt dat het plan "te ver" gaat en "te veel" is.
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