Oud-president Bolsonaro ontkent rol bij couppoging Brazilië

BRASILIA (ANP/AFP) - De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdag voor de rechter ontkend dat hij betrokken was bij een couppoging na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Bolsonaro verscheen voor het eerst in de beklaagdenbank in het proces tegen hem.

De rechtspopulistische oud-president wordt ervan beschuldigd met anderen te hebben samengezworen om de winst van zijn linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva ongedaan te maken. Op 8 januari 2023 bestormden duizenden aanhangers van Bolsonaro overheidsgebouwen om te voorkomen dat de nieuwgekozen president Lula de macht zou overnemen.

Toen hij door de rechter naar de beschuldigingen werd gevraagd reageerde Bolsonaro ontkennend.

Bolsonaro en zijn medebeschuldigden riskeren gevangenisstraffen tot veertig jaar. Hij is in een andere zaak al schuldig bevonden aan machtsmisbruik en mag daarom tot 2030 niet meedoen aan verkiezingen.