Wall Street voorzichtig optimistisch over handelsoverleg VS-China

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag licht hoger de handel uitgegaan. Beleggers leken daarmee voorzichtig optimistisch over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in Londen. Vertegenwoordigers van de economische grootmachten overleggen al sinds maandag over een oplossing voor het handelsconflict.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 42.866,87 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent naar 6038,81 punten en techgraadmeter Nasdaq won eveneens 0,6 procent, op 19.714,99 punten.

De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick zei dinsdagavond opnieuw dat het overleg goed verloopt. "Ik hoop dat we vanavond klaar zijn, maar als het nodig is, zijn we er morgen ook nog", gaf hij daarbij aan. Inmiddels zouden de onderhandelingsdelegaties toe zijn aan het uitwerken van technische details.