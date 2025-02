DEN HAAG (ANP) - Oud-staatssecretaris Jaap van der Doef (PvdA) is overleden. Volgens een rouwadvertentie in de Volkskrant overleed hij afgelopen zaterdag op 90-jarige leeftijd.

Van der Doef begon in 1973 als Kamerlid en werd in 1981 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Van Agt II. Later werd hij burgemeester van Vlissingen. Na zijn burgemeesterschap leidde hij de organisatie voor verkeersveiligheid 3VO, het latere Veilig Verkeer Nederland.