Centrale bankiers vragen Brussel bankenregels te vereenvoudigen

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Vier van de belangrijkste centrale bankiers in de Europese Unie vragen Brussel om de overvloed aan regels te vereenvoudigen waarmee banken te maken hebben. Banken klagen al langer dat ze door de vele regels in Europa een nadeel hebben ten opzichte van concurrenten elders in de wereld.

Een "uitgebreide analyse" van de vereisten zou kunnen helpen om een "gelijk speelveld met andere grote rechtsgebieden" te waarborgen. Dat hebben de hoofden van de Spaanse, Duitse, Franse en Italiaanse centrale banken geschreven in een brief aan de Europese Commissie, die is ingezien door financieel persbureau Bloomberg. Zo'n analyse zou moeten dienen om uit te zoeken welke regels "onnodig complex" zijn en voor concurrentieverstoring zorgen, zonder dat ze grote voordelen hebben voor het behoud van de financiële stabiliteit.

In de Verenigde Staten dringen grote banken de laatste tijd flink aan op het terugdraaien van regelgeving die na de financiële crisis van 2008 is ingevoerd. Hoewel de Europese centrale bankiers zeggen dat zij niet oproepen tot deregulering, denkt Bloomberg dat hun brief waarschijnlijk zal worden gebruikt als munitie door politici die beweren dat bankregels zo complex zijn geworden dat ze de economische groei belemmeren.