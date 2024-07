Oud-voorzitter wapenlobbygroep NRA mag 10 jaar lang geen lid zijn

NEW YORK (ANP/AFP) - De voormalige directeur van de Amerikaanse wapenlobbygroep de National Rifle Association (NRA), Wayne LaPierre, is door een rechtbank in New York voor tien jaar uitgesloten van de vereniging. Hij is schuldig bevonden aan corruptie bij de uitoefening van zijn functies.

LaPierre werd ervan beschuldigd uit de schatkist van de NRA te hebben gegraaid om zijn weelderige levensstijl te financieren, waaronder vermeende vluchten met privéjets, luxe diners en gezinsvakanties naar de Bahama's.

In januari stapte de 74-jarige LaPierre na meer dan drie decennia op als voorzitter van de NRA, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen. Hij was toen echter al verwikkeld in de corruptiezaak waarin hij nu schuldig is bevonden.

De NRA is de voornaamste lobbygroep voor het recht op wapenbezit in de Verenigde Staten. De groep steekt tientallen miljoenen in campagnes van politici om wapenwetgeving te beïnvloeden. Voor de verkiezingen van 2016 gaf de NRA naar schatting 20 miljoen dollar uit om presidentskandidaat Hillary Clinton zwart te maken.