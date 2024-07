Holly Mae Brood speelt vrouwelijke hoofdrol in Amsterdamned II

AMSTERDAM (ANP) - Holly Mae Brood speelt de vrouwelijke hoofdrol in het langverwachte vervolg op de hitfilm Amsterdamned. De actrice is volgend jaar op het witte doek te zien naast Huub Stapel, die terugkeert als rechercheur Eric Visser. Dat heeft producent 2CFILM dinsdag namens de drie producenten bekendgemaakt.

Brood is in Amsterdamned II te zien als Tara Lee, een jonge ambitieuze rechercheur van de Amsterdamse politie die wordt geconfronteerd met een aantal gruwelijke incidenten rond de grachten. Zij roept de hulp in van gepensioneerde collega Eric Visser, die ooit een maniakale moordenaar oppakte die de grachten onveilig maakte.

Regisseur Dick Maas laat aan het ANP weten dat "Holly Mae vanaf de eerste scriptversie de enige actrice was die ik in mijn hoofd had. Zij heeft een zeldzame starquality, ze treedt wat mij betreft in de voetsporen van grote namen als Monique van de Ven. En zij kan de rol ook fysiek aan - het wordt afzien voor haar bij de opnames." Van de Ven, die in het origineel de vrouwelijke hoofdrol speelde, keert niet terug in het vervolg.

Opnames dit najaar

De voorbereidingen voor de film zijn in volle gang, melden de producenten. De opnames staan voor dit najaar gepland. De première van Amsterdamned II is in 2025, het jaar waarin Amsterdam 750 jaar bestaat. De sequel wordt behalve door 2CFILM geproduceerd door Parachute Pictures en Guess Who.

De eerste Amsterdamned trok in 1988 in de bioscopen meer dan een miljoen bezoekers. Naast Stapel speelden Monique van de Ven, Serge-Henri Valcke, Hidde Maas en Tatum Dagelet hoofdrollen in de film.