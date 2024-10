Ouders Santiago aangehouden in hotel, baby in ziekenhuis

AMSTERDAM (ANP) - De ouders van de ontvoerde premature Franse baby Santiago zijn aangehouden in een hotel in centrum van Amsterdam, meldt de politie. "De baby verblijft momenteel in een ziekenhuis om de zorg te krijgen die hij nodig heeft", aldus een politiewoordvoerder.

De baby lag sinds zijn geboorte op 6 oktober in een ziekenhuis in Parijs. Op maandag werd hij meegenomen door zijn 23-jarige vader en 25-jarige moeder. Tegen hen waren internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd.

De politie zag het meenemen van de baby als ontvoering, omdat Santiago medische hulp nodig heeft en daardoor mogelijk in levensgevaar was. Mensen die het koppel vergezeld hebben bij hun vlucht vanuit Frankrijk zijn aangehouden. Een vrouw wordt onder meer beschuldigd van het niet melden van een misdaad.