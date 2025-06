Mertens overleeft elf matchpoints en bereikt finale Libéma Open

ROSMALEN (ANP) - Tennisster Elise Mertens is de eerste finaliste van de Libéma Open in Rosmalen. De 25-jarige Belgische versloeg, na elf matchpoints te hebben overleefd, de als tweede geplaatste Ekaterina Aleksandrova uit Rusland in drie sets: 2-6 7-6 (7) 6-4.

Mertens had niet eerder de laatste vier bereikt in Rosmalen. Aleksandrova won het grastoernooi in 2022 en 2023.

In de finale neemt Mertens het op tegen de winnares van de halve finale tussen Elena Gabriela Ruse uit Roemenië en de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto, die had gewonnen van Suzan Lamens.