Overdracht Kamp Amersfoort aan einde WOII herdacht

LEUSDEN (ANP) - Ruim zeshonderd mensen, onder wie twee oud-gevangenen en de nabestaanden van voormalige gevangenen, hebben zondag de overdracht van Kamp Amersfoort herdacht. Dat gebeurde precies 81 jaar nadat de Duitse bezetters de controle over het straf- en doorgangskamp hadden overgedragen aan het Rode Kruis. Kort daarna, op 5 mei, volgde de Duitse capitulatie.

In het concentratiekamp zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog circa 47.000 mensen gevangen. Er heerste "een mensonterend regime van honger, mishandeling, dwangarbeid en dreiging van executies en transport", zoals het Nationaal Monument Kamp Amersfoort het omschrijft. Honderden mensen werden er geëxecuteerd, of kwamen om door de ontberingen.

Aan de herdenking namen veel internationale gasten deel, onder wie de ambassadeur van Oostenrijk, vertegenwoordigers van de ambassades van de Verenigde Staten, Duitsland en Roemenië, commissaris van de Koning Hans Oosters, diverse burgemeesters en leden van het Rode Kruis en andere organisaties.