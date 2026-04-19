Afstandsmoeders willen ook van anderen erkenning en excuses

DEN HAAG (ANP) - Nu het kabinet excuses gaat aanbieden aan vrouwen die in het verleden gedwongen afstand hebben moeten doen van hun kind, willen afstandsmoeders als volgende stap ook erkenning en excuses van anderen. Van psychologen, psychiaters, de Raad voor de Kinderbescherming en adoptiekenniscentrum Fiom bijvoorbeeld, maar ook van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Dat zegt voorzitter Ellen Venhuizen van de stichting De Nederlandse Afstandsmoeder na een bericht in Trouw.

Tussen 1956 en 1984 moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders hun kind afstaan ter adoptie. Dat gebeurde bijvoorbeeld onder druk van familie, kerk en kinderbescherming. "Je weet dat het niet mag, dat het een zonde is om ongehuwd zwanger te raken. Dat kan zwaar vallen, zeker als mensen veel waarde hechten aan hun geloof. We konden niets anders, er was geen andere mogelijkheid dan afstand doen", zegt Venhuizen.

Psychiaters en psychologen zeiden destijds tegen de overheid dat het beter was om de baby's weg te halen bij hun moeders, zegt Venhuizen. "We werden weggezet als prostituees, als niet goed wijs, onmaatschappelijk en labiel. Volgens hen waren we niet in staat om een kind op te voeden. Als moeders labiel waren, was het rechtmatig kinderen bij ze weg te halen."

Venhuizen zegt ook dat moeders verkeerde informatie kregen wanneer ze afstand deden van een kind. "Ons werd verteld dat ze vrijwel meteen bij andere mensen terecht konden. Maar sommige kinderen zaten drie jaar in een tehuis, veel langer dan ons werd verteld."