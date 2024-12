Verdachte Maagdenburg zaterdag nog voor rechter

De man die vrijdag inreed op bezoekers van een kerstmarkt in Maagdenburg moet zaterdag nog in de rechtbank verschijnen, meldt een woordvoerder van de Duitse politie. De rechter zal beslissen of de man in hechtenis wordt genomen. Op dit moment zit de 50-jarige Saoediër in een politiecel.

Eerder op zaterdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat de verdachte nog werd verhoord. Hij zal worden aangeklaagd voor zeker vijf moorden en 205 pogingen tot moord, door vrijdagavond in te rijden op de kerstmarkt in Maagdenburg. Bij de aanval kwamen vier volwassenen en een 9-jarig kind om het leven.

Het OM zei dat 'onvrede' over de behandeling van Saoedische vluchtelingen mogelijk een rol speelde in het motief van de verdachte. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zei dat de man een "islamofoob" was. Eerder hadden lokale media bekendgemaakt dat hij een islamcriticus was en een aanhanger van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland.