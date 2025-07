Defensie test artillerieraketten vanaf Afsluitdijk

DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft de afgelopen twee dagen met raketartillerie geoefend vanaf de Afsluitdijk, laat het departement weten in een persbericht. De raketten werden afgevuurd vanaf de Breezanddijk, midden op de Afsluitdijk. De test was een succes: alle zestien 'validatieschoten' kwamen neer in het doelgebied en het systeem werkt veilig.

Nederland heeft sinds vorig jaar vier tijdelijke raketartilleriesystemen waarmee ervaring wordt opgedaan. In 2026 stromen de definitieve installaties binnen.

De 'Precise and Universal Launch Systems' vuren zes ongeleide raketten af met nog geen seconde ertussen. De raketten kunnen doelen tot op enkele honderden kilometers raken. Volgens het ministerie dragen de systemen bij aan de "afschrikking of forse slagkracht in het gevecht".