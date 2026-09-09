Overlijden Yayoi Kusama zorgt voor run op tickets Stedelijk

AMSTERDAM (ANP) - De overzichtstentoonstelling van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama wordt voor het Stedelijk Museum in Amsterdam de "grootste tentoonstelling die we ooit hebben gehad", zegt een woordvoerder. "De hele 'badkuip', de aanbouw aan het oude pand, is gevuld met haar werk. Dat is eerder gebeurd, maar wat deze expo groter maakt is dat we Kusama hebben doorgetrokken naar buiten: bomen op het Museumplein zijn gewrapt in rood met witte stippen en ook is de gevel bestickerd met gekleurde stippen."

Door de aandacht voor het recente overlijden van Kusama, vorige maand op 97-jarige leeftijd, is een run ontstaan op de tickets in de voorverkoop. De eerste dagen en ook alle weekends in september zijn al uitverkocht. De expo in het Stedelijk gaat op 11 september open voor het publiek en is te zien tot en met 17 januari.

Volgens de woordvoerder is dit de laatste tentoonstelling waar Yayoi Kusama zelf de laatste hand aan heeft gelegd. Er is zeer recent werk te zien, dat tegenover jeugdwerk is gezet. Ook toen schilderde ze al de stippen waarmee ze wereldberoemd is geworden. "Als kind van 10 jaar zag ze de stippen als hallucinaties, als een soort sluier." Voor haar stonden de 'polkadots' symbool voor oneindigheid.

Pompoenen en spiegelruimtes

De Japanse werd niet alleen beroemd om haar stippen, maar ook om pompoenen en spiegelruimtes. Op de tentoonstelling in Amsterdam zijn die in ruime mate te zien. Op de bovenverdieping is er een installatie met spiegels en gestippelde, tentakelachtige objecten die Kusama speciaal voor deze expositie heeft ontwikkeld.

Yayoi Kusama werd in 1929 geboren in de Japanse stad Matsumoto. Ze begon haar carrière in eigen land, maar emigreerde in 1956 naar de Verenigde Staten, waar ze experimenteerde met schilderkunst, sculpturen, film en mode. In de jaren 60 verbleef ze ook geregeld in Nederland. In 1973 keerde ze terug naar Japan, waar ze uiteindelijk overleed.