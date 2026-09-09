Na jaren verzet eerste stap van Westland voor opvang asielzoekers

NAALDWIJK (ANP) - Na jaren van verzet heeft de Zuid-Hollandse gemeente Westland een plan om invulling te geven aan de spreidingswet. Dat lukt door een samenwerking tot 2030 met buurgemeente Midden-Delfland. Die vangt 92 asielzoekers extra op en in ruil biedt Westland 19 extra statushouders onderdak en begeleiding, zo kondigen de gemeenten aan.

In Den Hoorn heeft Midden-Delfland een tijdelijk azc voor 225 asielzoekers, meer dan de gemeente volgens de opgave van de spreidingswet hoeft op te vangen. Westland vangt nog geen asielzoekers op en staat daarom onder verscherpt toezicht van de minister. Door de 'overdracht' zet de tuinbouwgemeente een eerste stap. Die wil maximaal 140 van de wettelijk 643 opgelegde asielzoekers opvangen. Meer past volgens Westland niet naast de opvang van 7000 arbeidsmigranten en 2400 Oekraïners.

Westland zegt sinds 2023 ook zo'n 600 statushouders opgevangen te hebben. De extra mensen met verblijfsvergunningen uit Midden-Delfland wil de tuinbouwgemeente met hulp van taallessen en het bedrijfsleven snel laten integreren.