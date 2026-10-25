Je kookt op gas, de gasprijs zit op het hoogste punt in jaren en je denkt aan een inductieplaat. Levert dat iets op? Een beetje. Bij de prijzen van nu is koken op inductie goedkoper dan op gas, maar het verschil is ongeveer een tientje per jaar.

Echt geld bespaar je pas als je gasaansluiting er helemaal uit kan.

Koken kost je 37 kuub gas of 175 kWh stroom

Volgens Milieu Centraal gebruikt een huishouden met een gaskookplaat gemiddeld 37 kubieke meter gas per jaar. Kook je op inductie, dan verbruik je gemiddeld 175 kWh stroom per jaar. Dat inductie minder energie nodig heeft, komt door het rendement. Bij gas gaat ongeveer 40 procent van de warmte verloren, omdat die langs de pan verdwijnt, schrijft DELTA Energie.

Op 24 oktober betaalde je gemiddeld € 1,785 per kuub gas en € 0,323 per kWh stroom, inclusief energiebelasting en btw. Dat meldt Energievergelijk.nl, op basis van nieuw aangeboden contracten. Reken je met die prijzen, dan krijg je dit:

Koken op gas: 37 m³ × €1,785 = ruim €66 per jaar

Koken op inductie: 175 kWh × €0,323 = ruim €56,50 per jaar

Verschil: zo'n €9,50 per jaar, ongeveer 80 cent per maand

Een paar jaar geleden was het nog andersom

Dat inductie wint, is nieuw. In november 2023 rekende kookplatenfabrikant ATAG nog voor dat je voor koken op gas gemiddeld € 45,- per jaar kwijt was en voor inductie €70. In februari 2025 kwam Hier.nu op ongeveer €51 voor gas en €56 voor inductie, bij een gasprijs van €1,39 en een stroomprijs van 32 cent.

Sindsdien is gas veel harder gestegen dan stroom. Volgens Energievergelijk.nl was € 1,224 per m³ in januari 2026 de laagste gemiddelde gasprijs. In oktober was dat €1,762. Stroom beweegt niet zomaar één-op-één mee met het extreem dure gas, schrijft Overstappen.nl.

Bij je eigen leverancier kan het verschil kleiner zijn

Het gemiddelde zegt niet alles. Voor deze voorbeelden hebben we de variabele tarieven per leverancier die Energievergelijk.nl op 24 oktober publiceerde, losgelaten op de verbruikscijfers van Milieu Centraal:

Eneco (gas €2,010, stroom €0,399): gas ruim €74, inductie bijna €70. Inductie is zo'n €4,50 goedkoper.

Vattenfall (gas €1,714, stroom €0,328): gas bijna €63,50, inductie €57,40. Inductie is ongeveer €6 goedkoper.

Energie VanOns (gas €1,448, stroom €0,325): gas ruim €53,50, inductie bijna €57. Hier blijft gas zo'n €3,30 goedkoper.

Hoe vaak en hoe uitgebreid je kookt, telt ook mee. Maar zelfs als je twee keer zoveel kookt als gemiddeld, blijft het verschil klein.

Een tientje per jaar verdient geen nieuwe kookplaat terug.

De overstap kost honderden euro's

Volgens DELTA Energie heb je nodig: een nieuwe kookplaat (tussen de 300 en 1.600 euro), een extra groep in de meterkast met een perilex-aansluiting, mogelijk ook nieuwe pannen. Een factsheet van CE Delft rekent voor een nieuwe pannenset met ongeveer €250. Met een besparing van €10 per jaar ben je tientallen jaren bezig om dat terug te verdienen.

Natuurlijk kun je ook om andere redenen voor inductie kiezen, zoals gemak of omdat er bij verbranding roetdeeltjes en gassen vrij komen. Maar om je energierekening gaat het nauwelijks.

De echte besparing zit in de aansluiting

Het grote bedrag zit in de vaste kosten. Volgens Selectra kost een gasaansluiting bij de grote netbeheerders € 187 tot € 274 per jaar voor een gewone woning, hoeveel gas je ook gebruikt. Bij de meeste huishoudens is dat zo'n €267 tot €274. In een woning met een aansluiting zonder meter, alleen voor kookgas, ligt het tussen €157 en €162.

Is de kookplaat je laatste gasapparaat?

Dan wordt het een ander verhaal. Heb je al een warmtepomp of collectieve verwarming en kook je als enige nog op gas, dan scheelt inductie je niet een tientje. Het scheelt je dan het tientje plus de vaste aansluitkosten. Daar komt volgens Warmtepomp-kosten.nl vaak nog vastrecht van je leverancier bij.

De aansluiting laten weghalen kan gratis. Volgens ConsuWijzer is dat het geval als je op Mijnaansluiting.nl kiest voor 'melding einde gebruik', want dan bepaalt de netbeheerder zelf wanneer hij komt. Wil je zelf de datum kiezen, dan betaal je wel. Bij Liander is dat in een laagbouwwoning € 1.291,11 inclusief btw.

Dus: overstappen of niet?

Gaat je gasfornuis binnenkort toch kapot, dan is inductie bij de prijzen van nu de goedkoopste keuze om op te koken. Je fornuis vervangen om op je energierekening te besparen heeft alleen zin als je daarna ook de gasaansluiting kunt opzeggen. Kijk vóór je rekent eerst naar je eigen tarieven per kuub en per kWh. Bij sommige leveranciers is gas nog altijd goedkoper.