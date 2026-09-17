Overstromingsgevaar Valencia door zware regen, vliegveld gesloten

VALENCIA (ANP) - Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22.00 uur een bericht ontvangen waarin zij worden gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenval, zo meldt de Spaanse krant El País.

"Vanwege de aanhoudende regenval in de provincie Valencia is er sprake van overstromingsgevaar. Blijf alert, vermijd verplaatsingen, blijf uit de buurt van rivierbeddingen en ravijnen, respecteer de ingestelde verkeersomleidingen en ga bij stijgend water naar de bovenste verdiepingen van uw woning", aldus het bericht.

In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die in hun auto waren vast komen te zitten. Volgens lokale media zou ook het vliegveld van Valencia gesloten zijn vanwege de zware regenval. Twee vluchten zijn inmiddels omgeleid.

Ook Barcelona heeft te maken met overstromingen door het noodweer. Daar zijn reddingswerkers op zoek naar een vrouw die door de overstromingen bij het dorp Olivella werd meegesleurd. De vrouw zou hebben vastgezeten met haar auto door het noodweer, waarna ze uit haar voertuig probeerde te komen en werd meegesleurd door het water.